Einem Zeitungsbericht zufolge wächst die Salafistenszene in Deutschland erstmals seit Jahren deutlich langsamer.

2018 sei nur noch ein Anstieg um einige Hundert Anhänger zu beobachten, berichtete der Berliner "Tagesspiegel" unter Berufung auf den Verbund von Verfassungsschutzbehörden. Bisher schlossen sich pro Jahr um die 1.000 Personen den Extremisten an. Aktuell sei in Deutschland von 11.300 Salafisten auszugehen, heißt es in dem Zeitungsbericht. Ende 2017 hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz der Szene 10.800 Personen zugerechnet.