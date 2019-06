Bundesinnenminister Seehofer sieht Verbesserungsbedarf bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus in Deutschland.

Unter seinen Vorgängern sei zwar einiges besser geworden, sagte der CSU-Politiker im ARD-Fernsehen. Er würde aber nicht behaupten, dass alles Menschenmögliche getan worden sei. Darüberhinaus bekräftigte Seehofer, dass bei der Aufklärung des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke sorgfältig geprüft werden müsse, ob der mutmaßliche Täter alleine gehandelt habe. Der inhaftierte Verdächtige hat die Tat gestanden. Er hatte in der Vergangenheit Kontakte zur rechtsextremen Szene. - Der SPD-Innenpolitiker Grösche sagte im Deutschlandfunk, er sehe Versäumnisse bei den Behörden. Er regte an, in jedem Bundesland eine Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft einzurichten, die sich ausschließlich mit Hetze im Internet beschäftigen sollte. Zudem forderte er ein Verbot von Rechtsrock-Konzerten, auf denen neonazistisches Gedankengut verbreitet werde.



Lübcke war Anfang Juni erschossen worden. Der Bundestag wird sich heute in einer Aktuellen Stunde mit dem Fall befassen. Die Stadt Kassel rief gemeinsam mit einem Bündnis von Organisationen zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf.