Nach den Worten von Bundesinnenminister Seehofer muss noch geklärt werden, ob der Täter im Mordfall Lübcke tatsächlich allein gehandelt hat.

Dies müsse sorgfältig geprüft werden, sagte Seehofer im ARD-Fernsehen. Bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus in Deutschland gebe es noch Verbesserungsbedarf, erklärte der CSU-Politiker. Er würde nicht behaupten, dass alles Menschenmögliche getan worden sei. Der hessische Innenminister Beuth wies Vorwürfe zurück, dass die Ermittlungsbehörden Fehler gemacht hätten. Es sei noch zu früh zu sagen, ob es Versäumnisse gegeben habe, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Dass der Tatverdächtige nicht mehr unter Beobachtung der Behörden gestanden habe, sei nicht ungewöhnlich. Schließlich habe er seit zehn Jahren keine Straftat mehr begangen.



Der inhaftierte Verdächtige hat die Tat gestanden. Er hatte in der Vergangenheit Kontakte zur rechtsextremen Szene. Lübcke war Anfang Juni erschossen worden. Der Bundestag befasst sich heute in einer Aktuellen Stunde mit dem Fall. Die Stadt Kassel rief gemeinsam mit einem Bündnis von Organisationen zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf.