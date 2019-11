Vor dem Hintergrund des Wahlergebnisses in Thüringen hat der Extremismusforscher Häusler davor gewarnt, die Parteien am linken und am rechten Rand gleichzusetzen.

Es handele sich um zwei völlig unterschiedliche Phänomene, sagte Häusler im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Linkspartei habe sich links-reformistisch entwickelt, argwöhnisch beäugt würde ihre marxistisch-antikapitalistische Ausrichtung. Die AfD habe dagegen eine rechte Radikalisierung durchlaufen.



Am Beispiel Thüringen heiße dies ganz konkret: Unter Ministerpräsident Ramelow sei weder eine sozialistische Planwirtschaft ausgebrochen noch eine Diktatur des Proletariats. Es habe sich unter Führung der Linken ein linksreformistisches Regierungsbündnis gebildet, das keinerlei Anzeichen liefere, dass dort verfassungsfeindliche Politik betrieben werde, so Häusler. Im deutlichen Unterschied dazu stehe die AfD in Thüringen unter ihrem Landesvorsitzenden Höcke. Dieser verfolge eine "rechtsextreme Erhebungsrhetorik". Was dort passiere, sei eine rechte Radikalisierung der Straße, ein Zusammengehen von Parteifunktionären mit einem offen rechtsextremen Mob. Häusler betonte, dies seien völlig unterschiedlichen Gefährungs- und Problembereiche.