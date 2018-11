Die Abgrenzung der AfD von ihrer Jugendorganisation Junge Alternative ist nach Einschätzung des Extremismusforschers Andreas Speit eine Reaktion auf die drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz.

Aktuell gebe es eigentlich keinen großen Skandal bei der Nachwuchsorganisation, die AfD scheine eher die Notbremse gezogen zu haben, sagte Speit im Deutschlandfunk (Audio). Der Journalist und Buchautor begründete die Angst der Partei vor einer Beobachtung mit der Struktur ihrer Mitglieder und Wähler. Sie habe wohl Sorge, das "gesellschaftliche mittelständische Milieu" zu verlieren.



Der Bundesvorstand der AfD hatte gestern mitgeteilt, dass für den nächsten Parteitag ein Antrag zur Trennung von der Jungen Alternative vorbereitet werde. In mehreren Bundesländern wird die Jugendorganisation der AfD bereits vom Verfassungsschutz beobachtet. Es gibt Verbindungen zur rechtsextremen Identitären Bewegung.



Bremen will die möglicherweise verfassungsfeindlichen Tendenzen in der AfD-Jugendorganisation zum Thema auf der nächsten Innenministerkonferenz machen. Innensenator Mäurer sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", er wolle wissen, wie die "Junge Alternative" in anderen Bundesländern agiere. In Bremen beobachtet der Verfassungsschutz die JA bereits seit einigen Monaten, Niedersachsen und Baden-Württemberg folgten.