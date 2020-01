Islamistische und rechtsextreme Gruppen verfolgen im Internet ähnliche Strategien, um im Netz Aufmerksamkeit zu generieren und den radikalisierten Diskurs zu "normalisieren". Zu diesem Ergebnis kommen Konfliktforscher um den Sozialpsychologen Andreas Zick.

So gelinge es beiden Gruppen, durch Kampagnen in den sozialen Medien zu polarisieren und solche Ideologien zu emotionalisieren, die "anschlussfähig seien für nicht-extremistische Menschen und Gruppen", heißt es in einer Mitteilung von Zicks Institut für Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld.



Zick leitet das Forschungsprojekt zusammen mit der Soziologin Kerstin Eppert. Eppert erklärt, extremistische Gruppen nutzten soziale Medien "sehr strategisch" . Die Verbreitung gewaltverherrlichender und rassistischer Botschaften sei jedoch nur ein Teil der Strategie: "Ein ebenso wichtiger Teil ist die Erschließung von Ressourcen in den verdeckten und bekannten Unterstützungsnetzwerken."



So funktionierten solche Netzwerke nicht nur als "Radikalisierungsmaschinen", ergänzte Zick. Sie benötigten auch Unterstützung, etwa für die Verbreitung der Ideologie oder Beschaffung von Geldern.



Der Forschungsverbund mit Namen "X-Sonar" untersuchte nach Angaben der Universität in einem dreijährigen Projekt, wie islamistische und rechtsextreme Gruppen online und offline Unterstützungsnetzwerke aufbauen. Dabei arbeiteten die Forschenden unter anderem Online-Inhalte und Lebensläufe aus den jeweiligen Szenen auf. Ziel sei es, künftig frühzeitige Intervention und Vorbeugung zu ermöglichen.



Das Projekt wurde vom Bundesbildungsministerium mit drei Millionen Euro gefördert.