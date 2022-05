Politisch motivierte Straftaten

Anders verhalte es sich mit der Dynamik des Rechtsextremismus, sagte Funke im Deutschlandfunk . Dabei handele es sich um ein urdeutsches Phänomen, das sich in gewalttätigen Netzwerken und zum Teil auch in den Sicherheitsbehörden in ganz Deutschland etabliert habe. Es gebe eine durchlaufende Kernstruktur von Kadern, die die Zerstörung der Republik zum Ziel hätten und sich insbesondere gegen die angemessene Aufarbeitung der Verbrechen der Nationalsozialisten wendeten. Im Zuge der Pandemie hätten sich unter anderem Personen aus dem radikalen Teil der AfD sowie Neonazi-Organisationen die Proteste gegen die Pandemiemaßnahmen zunutze gemacht und sie teils selbst organisiert. Auch eine Spaltung der Gesellschaft und Desorientierung und Sorgen bei Jugendlichen hätten dazu beigetragen, dass Rechtsextremismus in der Pandemie wieder stärker an die Oberfläche gekommen sei.