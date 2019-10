Die Extremismusforscherin Ebner zufolge bewegen sich Extremisten gezielt in Communties wie der Gamer-Szene, um neue Mitglieder zu rekrutieren.

In Gaming-Foren würden diese Gruppen ihre Propaganda posten, sagte Ebner im Deutschlandfunk Kultur. Dafür hätten sie gezielt das Vokubular und die kulturellen Elemente dieser Szene angenommen. Elemente der Rekrutierung würden dabei gamifiziert. Das habe sich nicht nur beim jüngsten Anschlag in Halle gezeigt, sondern bereits bei den Anschlägen in Christchurch in Neuseeland und in den USA. Ebner sieht deshalb eine tendenziell höhere Rate von Rekrutierungen in extremistische Kreise bei Gamern, aber auch bei deutschen Behörden und beim Militär.



Die Forscherin macht zudem darauf aufmerksam, dass Extremisten drei Strategien im Umgang mit traditionellen Medien verfolgen. Durch provokante Aktionen versuchten sie deren Aufmerksamkeit zu bekommen. Zum anderen würden traditionelle Medien und deren Medienschaffende gezielt bedroht und diskreditiert. Weiterhin gehe es darum, Falschmeldungen zu verbreiten und Desinformationskampagnen zu starten.



Ebner forscht am London Institute for Strategic Dialogue und hat untersucht, welche Strategien extremistische Gruppen verfolgen, um Anhänger zu gewinnen und politische Propaganda zu verbreiten. Dafür schleuste sich die Wissenschaftlerin in zwölf extremistische Gruppen im Netz ein.