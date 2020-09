Der Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates, Kilic, hat sich der Forderung nach einer bundesweiten Studie über Extremismus in der Polizei angeschlossen.

Man könne dies nicht einzelnen Bundesländern überlassen, sagte der frühere Grünen-Abgeordnete im Deutschlandfunk. Problematik und Umfang der Umtriebe blieben unklar, wenn es etwa Studien in Berlin und Nordrhein-Westfalen, aber nicht in Sachsen gebe. Kilic betonte, er habe Verständnis dafür, dass Bundesinnenminister Seehofer sich anfangs schützend vor die Polizei gestellt habe. Mit dieser Haltung schade man jetzt aber den Beamten.



Gestern Abend hatte Mecklenburg-Vorpommern mitgeteilt, dass im Zuge von Ermittlungen wegen rechtsextremistischer Chats zwei Polizisten vom Dienst suspendiert worden seien. Gegen zwei weitere Beamte seien Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass in Nordrhein-Westfalen gegen 30 Polizisten wegen rechtsextremer Umtriebe ermittelt wird.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.