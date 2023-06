Wie es in Medienberichten hieß, dauern die Kämpfe in der Hauptstadt Mogadischu an. Zahlreiche Zivilisten seien aus dem Hotel in Sicherheit gebracht worden. Über mögliche Opfer gibt es noch keine offiziellen Angaben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden mindestens sieben Menschen getötet.

Die Al-Shabaab-Miliz, der Al-Kaida-Ableger in Ostafrika, bekannte sich zu dem Angriff. Sie hat bereits in der Vergangenheit Anschläge auf Hotels und andere Orte in Mogadischu verübt.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.