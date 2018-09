Die EU-Kommission will unter Androhung hoher Strafen Internetkonzerne wie Google, Twitter und Facebook zum raschen Entfernen extremistischer Inhalte bringen.

Geplant sei ein Zeitrahmen von einer Stunde, sagte EU-Kommissionspräsident Juncker vor dem EU-Parlament in Straßburg. Extremistische Inhalte binnen einer Stunde zu entfernen sei wichtig, da dies das kritische Zeitfenster sei, in dem der größte Schaden angerichtet werde. Die Inhalte würden von nationalen Behörden markiert, diese würden dann Anordnungen zum Löschen an die Internetfirmen senden.



Zudem müssten die Firmen Maßnahmen ergreifen um sicherzustellen, dass gelöschte Inhalte nicht erneut hochgeladen werden. Bei Verstößen sollen Strafen in Höhe von bis zu vier Prozent des jeweiligen weltweiten jährlichen Umsatzes drohen. Das könnte beispielsweise für Google eine Strafe von bis zu 4,4 Milliarden Dollar sein. Dem Vorschlag müssten das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten noch zustimmen.