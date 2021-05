Am höchsten Berg der Welt, am Mount Everest, sind erneut zwei Bergsteiger ums Leben gekommen.

Nach Angaben des Expeditionsveranstalters sind es die ersten Todesopfer dieses Jahres. Ein 40-jähriger Schweizer starb demnach in der Nähe des Gipfels, nachdem er ihn bereits erreicht hatte. Ein 55-jähriger Bergsteiger aus den USA erlitt einen Erschöpfungsanfall und verstarb in einem der Zeltlager. Im Durchschnitt sterben jedes Jahr etwa fünf Bergsteiger auf dem höchsten Gipfel der Welt. Durch den Massentourismus am Mount Everest ist die Zahl der Verunglückten in den vergangenen Jahren jedoch stark gestiegen: Allein 2019 starben elf Menschen bei der Besteigung.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.