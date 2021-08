Mehrere europäische Länder werden von Waldbränden und einer Hitzewelle heimgesucht.

In der Türkei sind weiterhin Tausende Feuerwehrleute im Einsatz gegen Wald- und Buschbrände in der Mittelmeerregion. Besonders betroffen sind die Provinzen Antalya und Mugla. Bislang starben nach offiziellen Angaben acht Menschen. Von 132 Bränden seien 125 mittlerweile unter Kontrolle, teilte der Minister für Forst- und Landwirtschaft, Bekir Pakdemirli, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit. Die Europäische Union schickte Unterstützung: Drei Löschflugzeuge, zwei aus Spanien und eines aus Kroatien, sollen dabei helfen, die Feuer zu löschen. In mehreren türkischen Regionen fiel der Strom aus, darunter in Istanbul, Ankara und Izmir. Der Grund dafür ist nach Angaben der Regierung der wegen der Hitze stark gestiegene Stromverbrauch. Klimaanlagen liefen seit Tagen auf Hochtouren, hieß es.

Hitzewelle in Griechenland hält an

Auch in Griechenland sorgen Temperaturen von weit über 40 Grad für Wald- und Buschbrände. Die Hitzewelle hält dort schon seit mehr als einer Woche an. Meteorologen befürchten, dass die hohen Temperaturen in dieser Woche noch bis auf 47 Grad steigen könnten. In Teilen Italiens gibt es ebenfalls Waldbrände, darunter in Sizilien, Apulien und Kalabrien.



Auch im Süden Bulgariens wüten zwei Großbrände. Das Balkanland kämpft mit einer Hitzewelle bei Temperaturen über 40 Grad. In neun der 28 Regionen wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. In den anderen Landesteilen galt die zweithöchste Alarmstufe.

Überschwemmungen in Südtirol

Inzwischen werden aus dem Norden Italiens sowie weiteren Alpenregionen heftige Niederschläge gemeldet. In Südtirol kam es zu Überschwemmungen. In Österreich richteten Murenabgänge und orkanartige Windböen Schäden an.

