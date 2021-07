Der Klimaforscher Geert Jan van Oldenborgh analysiert aktuell, wie stark die globale Erwärmung die Hitzewelle im Nordwesten Nordamerikas mitangekurbelt hat, im Projekt "World Weather Attribution". Für Ergebnisse sei es noch zu früh, sagt der Physiker vom niederländischen Wetterdienst. Aber er ist selbst schon äußerst gespannt: "Es ist eine der merkwürdigsten Hitzewellen, die ich jemals gesehen habe. Mit unfassbar hohen Temperaturen, die man so vorher niemals erwartet hätte. Natürlich ist davon auszugehen, dass Hitzewellen in einem wärmeren Klima zunehmen und intensiver werden. Aber man erwartet nicht unbedingt, dass sie die Normalwerte für diese Jahreszeit um bis zu 18 Grad übertreffen wie in diesem Fall.

Absoluter Temperaturrekord in Kanada

Die Hitze war in der Tat historisch. Im kanadischen Lytton kletterte das Thermometer nach örtlichen Berichten auf über 49 Grad Celsius – solche Werte hatte niemand zuvor jemals in einer kanadischen Stadt gemessen. Im US-Bundesstaat Washington wurden bisherige lokale Temperaturrekorde um bis zu elf Grad Fahrenheit übertroffen. "Es ist eine Kombination von Klimawandel und Wetter. Die globale Erwärmung erhöht das allgemeine Temperaturniveau, und Wettersysteme produzieren eine Extremsituation. In diesem Fall ist es ein Hochdruckgebiet, das die Amerikaner ,Hitzekuppel‘ nennen, und das sich jetzt schon seit einer Woche nicht mehr aus dieser Weltregion wegbewegt."

Kraftloser Jet Stream

Normalerweise sorgt der Jet Stream dafür, dass Hoch- und Tiefdruckgebiete nicht auf der Stelle kleben bleiben. Der Höhenwind weht von Westen nach Osten um die ganze Nordhalbkugel und schlenkert dabei in riesigen Schwüngen nach Norden und Süden. In diesen Ausbuchtungen entwickeln sich Hochs und Tiefs. Aber sie verziehen sich auch wieder. Denn der Jet Stream verändert sein Strömungsmuster ständig wie eine Ziehharmonika, und treibt die Druckgebilde dadurch immer wieder von der Stelle. Im Moment allerdings steckt er wie ein mäandrierender Fluss in seinem Bett fest - und die Hochdruck-Kuppel in einer seiner Schleifen über dem Südwesten von British Columbia. Dass sie so extreme Hitze hervorbringt, hat noch andere Gründe.

Extremjahre immer häufiger

Die Meteorologin Karin Gearson von der NOAA, der US-Fachbehörde für Wetter und Ozeane: "Wir haben mehrere Gebirgszüge im Nordwesten wie zum Beispiel die Kaskadenkette. Sie verlaufen parallel zur Pazifikküste. Über diese Gebirgsrücken strömt zusätzlich kontinentale Luft aus Osten in die Region, und wenn sie in die Täler absinkt, heizt sie sich sehr schnell auf. Diese Luftmassen sind eh schon sehr warm, denn im Osten von Washington und Oregon herrscht Dürre. Die Böden dort sind sehr trocken und wirken nicht mehr abkühlend. Hier kommen also mehrere Dinge zusammen, die für die Rekordtemperaturen sorgen."

Was den Jet Stream immer häufiger in seinem Bett hält, ist noch nicht klar und Gegenstand der Forschung. Jedenfalls häufen sich sommerliche Hitzewellen und andere Wetterextreme auf der Nordhalbkugel. Auch in den USA, wo so viele den Klimawandel nicht wahrhaben wollen. Eine Untersuchung der NOAA ergab: Die fünf Jahre mit den meisten Wetterextremen seit 1910 fielen alle in das zurückliegende Jahrzehnt. Und nach einer Studie der Duke University gibt es in den USA schon heute schätzungsweise 12.000 hitzebedingte Todesfälle pro Jahr.

Ähnlichkeiten zu Europa

Auch wenn die Situation derzeit einzigartig sei – im Prinzip unterscheide sich Nordamerika nicht von Europa, sagt Geert Jan van Oldenborgh: "Hier spricht man zwar nicht von ,Wärmekuppeln‘. Aber auch bei uns gibt es diese Wetterblockaden als Auslöser von Hitzewellen. Sie sind sich sogar ziemlich ähnlich. Die große Frage ist deshalb: Kann so etwas auch in Europa passieren? Solange wir aber nicht wissen, warum es diesmal zu einem so extremen Temperatursprung kam, können wir auch nicht sagen, ob so etwas bei uns auftreten wird."

Immerhin: Der Sommer 2010 war ganz ähnlich. Da klebte ein Hochdruckgebiet wochenlang über Osteuropa und Westrussland, die Temperaturen stiegen über 40 Grad Celsius. Und in Moskau lagen die Monatswerte für Juli und August damals schon um 16 bis 18 Grad über dem langjährigen Mittel. Insofern könnte man fast sagen: Ein Extrem wie jetzt in Nordamerika gab es hier bereits. Auch damals befeuerten ausgetrocknete Böden nach einer Dürre die Hitze zusätzlich.

Washington, Oregon und British Columbia werden nicht so lange leiden müssen. Nach den aktuellen Wettervorhersagen soll es am Wochenende wieder kühler werden.