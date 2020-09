Zum Start des Extremwetterkongresses in Hamburg haben führende Klimaforscher und Meteorologen einen verstärkten Kampf gegen die Erderwärmung gefordert.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird sich die globale Erwärmung hierzulande deutlich stärker auswirken als im weltweiten Durchschnitt. Die Folge seien eine Zunahme von Hitzewellen und Dürren in Deutschland. Wetterdienst-Präsident Adrian warnte, alle wichtigen Stellschrauben drehten sich unverändert in die falsche Richtung. Die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre nehme unverändert zu, man müsse daher ein drastisches Fazit ziehen.

