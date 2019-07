Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Willingmann hält es für bedauerlich, dass die TU Dresden die einzige Exzellenz-Universität in Ostdeutschland ist.

Willingmann sagte gegenüber dem MDR, es handle sich um ein strukturelles Problem. Unter den geförderten Einrichtungen seien im Grunde nur Metropoluniversitäten, die auch in der Vergangenheit zu den Reicheren gehörten. Viele verfügten über eine sehr lange Tradition und hätten deshalb andere Forschungsstrukturen sowie längerfristige internationale Kontakte aufbauen können. Universitäten im Osten hätten in diesen Bereichen Nachholbedarf. So müssten etwa Hochschulen und außeruniversitäre Einrichtungen noch enger zusammenarbeiten, erklärte der SPD-Politiker.



Bundeswissenschaftsministerin Karliczek hatte gestern zehn Hochschulen und den Verbund aus den Berliner Universitäten zu Exzellenz-Unis gekürt. Der Titel geht einher mit zusätzlichen staatlichen Fördergeldern in Millionenhöhe.