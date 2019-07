Zehn Hochschulen und ein Verbund aus den drei Berliner Universitäten dürfen künftig den "Exzellenz"-Titel tragen.

Die Entscheidung der zuständigen Kommission wurde am Nachmittag in Bonn mitgeteilt. Zu dem Kreis gehören die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, die RWTH Aachen, die TU Dresden, das Karlsruher Institut für Technologie sowie die Universitäten in Hamburg, Heidelberg, Tübingen und Konstanz. Auch die Ludwig-Maximilians-Universität und die TU in München können sich künftig "Exzellenzuniversität" nennen.



Die Gesamtförderung im dreistelligen Millionenbereich beginnt am 1. November und läuft für mindestens sieben Jahre. Die ausgewählten Hochschulen und Verbünde bekommen das Geld zu drei Vierteln vom Bund, zu einem Viertel jeweils von dem Bundesland, in dem die Hochschulen ihren Sitz haben.