Die Europäische Zentralbank sieht viele Kreditinstitute im Euroraum gut gerüstet, falls Kunden plötzlich große Summen an Geld abheben wollen.

Das ist das Ergebnis eines speziellen Stress-Tests der EZB in Frankfurt am Main. An der Untersuchung beteiligten sich 103 Institute. Zu einzelnen Kredithäusern wurden keine Angaben gemacht. Die Aufseher wollten wissen, wie viele Tage die Kreditinstitute im Falle eines Schocks ohne weitere Hilfe ihre Geschäftstätigkeit aufrechterhalten können. Den Angaben zufolge hält etwa die Hälfte der Geldhäuser mehr als sechs Monate durch, ohne auf fremdes Kapital angewiesen zu sein.