Europäische Zentralbank EZB belässt Leitzins auf Rekordtief

Die EZB setzt ihr in der Corona-Krise aufgelegtes Notkaufprogramm für Anleihen Ende März aus. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent. Das erklärte der Rat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main.

16.12.2021