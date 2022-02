Die EZB in Frankfurt am Main (dpa / Arne Dedert)

Das entschied der EZB-Rat in Frankfurt am Main. Zugleich müssen Finanzinstitute weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank verwahren lassen. Künftige Erhöhungen schließt die Europäische Zentralbank aber nicht aus. Der EZB-Rat stehe bereit, alle seine Instrumente bei Bedarf anzupassen. Damit will er sicherstellen, dass sich die Inflation mittelfristig bei einem Zielwert von 2 Prozent stabilisiert. Im Januar lag die Teuerungsrate allerdings bei 5,1 Prozent. Von verschiedenen Seiten war deshalb eine Zinswende gefordert worden.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.