Entscheidung in Frankfurt

Der Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Das teilte die Notenbank nach einer Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt am Main mit. Vom Sommer 2022 an war der Leitzins in zehn Schritten angehoben worden. Seit knapp sechs Monaten liegt er bei 4,5 Prozent. EZB-Präsidentin Lagarde erwartet nach eigenen Worten auf kurze Sicht ein verhaltenes Wachstum der Wirtschaft. Zudem bleibe die Konjunktur schwach, weil sich Konsumenten bei ihren Ausgaben zurückhielten, sagte Lagarde in Frankfurt. Dennoch sei im Laufe des Jahres mit einer schrittweisen Erholung der Wirtschaft im Euroraum zu rechnen.

