Vertrauenskrise in die Banken

Eine Filiale der First Republic Bank im Financial District von Manhattan. (Mary Altaffer / AP / dpa)

Es gehe um einen Meinungsaustausch über die jüngsten Entwicklungen im Bankensektor, sagte ein EZB-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters.

In den USA ist inzwischen eine weitere Bank in finanzielle Schieflage geraten, weil die Kunden ihr Geld abzogen. Es handelt sich um die Regionalbank "First Republic". Das Geldinstitut aus San Francisco soll nun von anderen Banken mit unversicherten Einlagen im Umfang von 30 Milliarden Dollar unterstützt werden. In den USA ist die Sorge groß, dass nach dem Zusammenbruch der "Silicon Valley Bank" und der "Signature Bank" die mittelgroße "First Republic" die nächste sein könnte.

