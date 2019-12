Die Europäische Zentralbank will unter ihrer neuen Präsidentin Lagarde im kommenden Monat eine Neubewertung der strategischen Ausrichtung vornehmen.

Jeder Stein solle umgedreht werden, sagte Lagarde in Frankfurt am Main. Die EZB werde dabei auch mit Abgeordneten, Wissenschaftlern und Vertretern der Zivilgesellschaft in Kontakt treten. Auch Aspekte wie Ungleichheit und die Herausforderungen durch den Klimawandel sollten in den Fokus gerückt werden, betonte die Französin.



Der Rat der Europäischen Zentralbank hatte zuvor entschieden, den Leitzins im Euroraum weiter bei null Prozent zu belassen. Auf diesem Niveau liegt der Satz seit März 2016.