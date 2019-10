Die Bundesregierung hat die Wirtschaftswissenschaftlerin Isabel Schnabel als Nachfolgerin der zurückgetretenen EZB-Direktorin Lautenschläger nominiert.

Eine entsprechende Entscheidung traf das Kabinett am Vormittag in Berlin. Die 48-Jährige ist Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der die Regierung berät. Schnabel gilt als Expertin in der Geldpolitik.



Dlf-Wirtschaftskorrespondentin Brigitte Scholtes betont in ihrem Beitrag für die Sendung "Wirtschaft am Mittag" mit Blick auf Schnabel: "Sie scheut sich nicht, deutlich in der Öffentlichkeit ihre Meinung zu äußern, auch zu geldpolitischen Fragen. Vor allem hat sie häufig vor persönlicher Kritik an Geldpolitikern wie Mario Draghi gewarnt – vor allem aus Deutschland."