Das deutsche EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel hat den massenhaften Ankauf von Staatsanleihen verteidigt.

Die deutsche Ökonomin sagte in Frankfurt, die Vorteile überwögen bei weitem die Nebenwirkungen. So seien die Maßnahmen, die die Europäische Zentralbank als Reaktion auf die Krise ergriffen habe, notwendig, angemessen und verhältnismäßig gewesen, um die Preisstabilität in der Eurozone zu gewährleisten. Für den durchschnittlichen Sparer seien zudem die zusätzlichen Verluste sehr gering. Die Maßnahmen seien darüber hinaus entscheidend, um die Euro-Staaten zusammenzuhalten. Angesichts einer drohenden Rekord-Rezession hatte die EZB eines ihrer Programme zum Aufkauf von Staatsanleihen von 750 Milliarden auf 1,35 Billionen Euro aufgestockt.



Das Bundesverfassungsgericht hatte Anfang Mai ein ähnliches Programm aus dem Jahr 2015 als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Könne der EZB-Rat dessen Verhältnismäßigkeit nicht nachweisen, dürfe sich die Bundesbank daran künftig nicht mehr beteiligen.