Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins für den Euroraum erneut angehoben - aber dieses Mal nur um einen halben Prozentpunkt.

Die Zentralbank teilte in Frankfurt am Main mit, dass der Leitzins auf 2,50 Prozent steigt. Weiter hieß es, man gehe davon aus, dass die Zinsen weiter anstiegen. Die Inflation sei nach wie vor deutlich zu hoch. Im September und Oktober hatte die EZB den Leitzins um jeweils 0,75 Prozent nach oben gesetzt.

Anleihebestände sollen verringert werden

Zugleich will die Notenbank den Umfang der in den vergangenen Jahren von den Euro-Notenbanken aufgekauften, milliardenschweren Anleihenbestände verringern. Von März 2023 sollen Gelder aus auslaufenden Wertpapieren des billionenschweren allgemeinen Kaufprogramms APP nicht mehr in vollem Umfang in den Kauf neuer Anleihen gesteckt werden. Bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 sollen die Bestände monatlich im Durchschnitt um 15 Milliarden Euro verringert werden.

Anders als bei den Anleihen hatte die EZB den Erwerb frischer Wertpapiere bereits zum 1. Juli 2022 eingestellt. Insgesamt steckte die Notenbank im Rahmen des seit März 2015 genutzten Programms bis Ende November des laufenden Jahres mehr als 3,4 Billionen Euro in Staatsanleihen und Unternehmenspapiere. Mit der nun beschlossenen Eindämmung der Geldflut sendet die EZB ein weiteres Signal in Richtung Inflationsbekämpfung.

