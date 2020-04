Die Europäische Zentralbank akzeptiert Staatsanleihen Griechenlands wieder als Sicherheiten.

Man habe eine Reihe von Änderungen beschlossen, teilte die EZB in Frankfurt mit. Dazu gehöre auch, dass in der Corona-Krise die Anforderungen an Sicherheiten gelockert werden. Bislang hat die EZB griechische Anleihen nicht akzeptiert, da die Bonität des Landes von den Ratingagenturen als nach wie vor niedrig bewertet wird. Der neue Kurs soll den Angaben zufolge nur für die Dauer der Pandemie gelten. Bis Ende des Jahres würden die Maßnahmen neu bewertet werden, hieß es weiter.