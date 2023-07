Der Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Er stieg um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 4,25 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitteilte. So hoch lag der Leitzins zuletzt am Beginn der weltweiten Finanzkrise im Oktober 2008.

Zuvor hatte die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins auf 5,25 bis 5,5 Prozent angehoben. Es war die elfte Erhöhung seit März vergangenen Jahres.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.