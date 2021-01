Die Europäische Zentralbank richtet ein neues Zentrum für Klimawandel ein.

Das kündigte EZB-Präsidentin Lagarde an. Es soll die unterschiedlichen Expertisen und Arbeitsstränge zu diesem Thema in der Notenbank effizienter zusammenbringen. Lagarde betonte, damit werde die Struktur bereit gestellt, die notwendig sei, um das Thema mit der Dringlichkeit und Entschlossenheit anzugehen, die es erfordere. Zudem will die EZB einige ihrer Mittel in einen neuen Fonds für grüne Euro-Anleihen anlegen. Der Fonds investiert in erneuerbare Energien, Energie-Effizienz und andere umweltfreundliche Projekte.



Bei ihrem Amtsantritt im November 2019 hatte Lagarde angekündigt, die Bekämpfung des Klimawandels stärker in den Blick zu nehmen.

