EZB-Präsidentin Lagarde sieht das erste Handelsabkommen zwischen den USA und China positiv.

Es habe die Unsicherheit etwas verringert, wenn nicht verschwinden lassen, sagte Lagarde in Frankfurt am Main. Als positives Signal bezeichnete sie zudem das erste Treffen zwischen US-Präsident Trump und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.



Nach der Teileinigung im Handelskonflikt mit China hat Trump nun Europa verstärkt ins Visier genommen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos drohte er der Europäischen Union erneut mit höheren Zöllen auf Autos.



Auf ihrer ersten Zins-Sitzung im neuen Jahr beließ die Europäische Zentralbank Leitzins auf dem Rekordtief von null Prozent.