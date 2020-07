Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, geht davon aus, dass die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft tiefgreifend verändern wird.

Sie erwarte einen Wandel hin zu einer nachhaltigeren und ökologischeren Lebensweise, sagte Lagarde bei einer Veranstaltung in Paris. Europa befinde sich in einer sehr guten Ausgangslage. Als Beispiel nannte sie das Arbeiten von zu Hause aus, das viele Firmen wegen den Ausgangsbeschränkungen einführen mussten. Dies werde die Digitalisierung im Dienstleistungssektor und die Automatisierung in der Industrie vorantreiben. Zudem sei der Euro die erste Währung gewesen, die zur Emission von grünen Anleihen verwendet wurde. Nun müsse man einen wirtschaftspolitischen Rahmen schaffen, um die notwendigen Investitionen zu mobilisieren.