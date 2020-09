Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent.

Das entschied der Rat der Europäischen Zentralbank nach Angaben der Notenbank in Frankfurt am Main. Damit hält die EZB angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins liegt schon seit März 2016 bei null Prozent.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.