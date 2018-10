Die Europäische Zentralbank hält den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent.

Das entschied die Notenbank auf ihrer Sitzung in Frankfurt am Main. Die EZB bestätigte zudem den Zinsausblick. Demnach will sie die Schlüsselsätze noch bis mindestens "über den Sommer 2019" hinaus auf dem aktuellen Niveau lassen. Die Währungshüter bekräftigten zudem, dass die Anleihenkäufe bis zum Jahresende eingestellt werden, sofern der konjunkturelle Aufschwung nicht abreißt.