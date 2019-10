Die Europäische Zentralbank will wegen der anhaltenden Konjunkturschwäche im Euro-Raum ihre Leitzinsen in absehbarer Zeit nicht erhöhen.

Wie ein Sprecher in Frankfurt am Main mitteilte, sollen die Zinsen noch solange auf dem derzeitigen Niveau oder tiefer liegen, bis sich die Inflationsaussichten deutlich der Marke von knapp zwei Prozent annähern. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld liegt bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Die Euro-Notenbank hatte letztmalig im Jahr 2011 ihre Zinsen erhöht.



Für EZB-Präsident Draghi war es heute die letzte Zinssitzung in seiner achtjährigen Amtszeit. Im November übernimmt die ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde.