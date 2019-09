Die Europäische Zentralbank hält an ihrer expansiven Geldpolitik fest.

Eine Sprecherin sagte in Frankfurt am Main, die Zentralbank werde die im Dezember 2018 beendeten Anleihekäufe erneut aufnehmen. Ab November will die EZB monatlich Papiere für 20 Milliarden Euro erwerben. Zudem werden die Strafzinsen für Kreditinstitute angehoben. Der sogenannte Einlagensatz beträgt nun minus 0,5 Prozent.



Den Schlüsselzins zur Versorgung der Institute mit Geld beließ die EZB dagegen bei 0,0 Prozent. Bereits seit März 2016 liegt er auf diesem Rekordtief.