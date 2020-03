Wegen der wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus wird die Europäische Zentralbank bis zum Jahresende 120 Milliarden Euro zusätzlich für Anleihenkäufe ausgeben.

Das entschied der Rat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Die EZB will zudem mit mehreren Maßnahmen die Kreditvergabe der Geschäftsbanken erleichtern. Das soll vor allem kleinen und mittelgroßen Firmen helfen. Der für dieses Jahr geplante Banken-Stresstest wird verschoben. Den maßgeblichen Zinssatz belässt die EZB bei minus 0,5 Prozent. An der Frankfurter Börse notiert der Deutsche Aktienindex mit mehr als sieben Prozent im Minus.