Christine Lagarde (picture alliance / AP Photo / Alex Brandon)

Sie schreibt in einem Gastbeitrag für die Zeitungen der "Funke-Mediengruppe", man werde die Leitzinsen so lange anheben, wie es erforderlich sei, um die Inflation auf den Zielwert zurückzuführen. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflation von zwei Prozent an. Im Euroraum liegt sie im Moment auf einem Rekordhoch von 8,6 Prozent. In Deutschland beträgt sie 7,6 Prozent.

Lagarde schreibt, die hohe Teuerung sei zwar zu einem großen Teil auf Faktoren zurückzuführen, die Zentralbanken nicht kontrollieren könnten. Man könne jedoch dafür sorgen, dass die Inflation nicht dauerhaft hoch bleibe. Am Donnerstag hatte die EZB erstmals seit elf Jahren eine Leitzinserhöhung angekündigt.

IW-Direktor Hüther: EZB hielt zu lange an Niedrigzinspolitik fest

Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, hat die EZB-Entscheidung begrüßt. Hüther sagte im Deutschlandfunk, der Schritt sei notwendig gewesen und stelle eine Wende dar. Die Europäische Zentralbank habe zu lange an ihrer Niedrigzinspolitik festgehalten.

Weiterführende Informationen

Was bedeutet die Leitzins-Erhöhung für Verbraucher?

Diese Nachricht wurde am 22.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.