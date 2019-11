Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, nimmt heute offiziell ihre Arbeit auf.

Die bisherige Chefin des Internationalen Währungsfonds löst den Italiener Draghi ab, der sein Amt bereits am Montag in einer Feierstunde in Frankfurt am Main symbolisch übergeben hatte. Die Französin Lagarde hat angekündigt, die Spaltung im EZB-Rat wegen der Geldpolitik überwinden zu wollen. Zu ihrem Amtsantritt haben die Gruppen Attac und Extinction Rebellion sowie die Klimaschutzbewegung Fridays for Future Proteste vor dem Gebäude der Bank angekündigt.