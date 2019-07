Der Rat der Europäischen Zentralbank hat die Nominierung der derzeitigen IWF-Chefin Lagarde als künftige EZB-Präsidentin gebilligt.

Lagarde sei eine Person mit Ansehen und Berufserfahrung in Währungs- und Bankenfragen, hieß es in Frankfurt am Main. Sie muss sich vermutlich Ende September oder Anfang Oktober noch Anhörungen im Europaparlament stellen. Die Abgeordneten können die Nominierung aber nicht blockieren. Der EU-Rat der Staats- und Regierungschefs wird Lagardes Nominierung noch formell bestätigen. Danach würde sie am 1. November EZB-Chef Draghi nachfolgen, und zwar für eine achtjährige Amtszeit, die nicht verlängert werden kann.