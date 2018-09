Unter einem größeren Handelskrieg würde die US-Wirtschaft nach einer Studie der Europäischen Zentralbank am meisten leiden.

Die EZB teilte mit, man habe Sonderzölle von zehn Prozent auf alle Importe simuliert - und entsprechende Vergeltungsmaßnahmen in gleicher Höhe. Das würde im Ergebnis zu einer erheblich schlechteren Exportbilanz führen. Auch könnte das Wirtschaftswachstum der USA um bis zu zwei Punkte einbrechen. Nach der EZB-Simulation würden US-Firmen weniger investieren und weniger Arbeiter einstellen. China könnte dagegen in der Summe leicht profitieren, weil es in andere Länder exportieren könnte, die dann weniger Güter aus den USA bezögen.