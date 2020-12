Verbraucher zahlen bei ihren Einkäufen immer häufiger ohne Bargeld.

Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank sind Scheine und Münzen zwar weiterhin das beliebteste Zahlungsmittel für kleinere Beträge an der Ladenkasse. Die Nutzung von Karten und anderen kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten nimmt jedoch zu. Demnach wickelten die Erwachsenen im Jahr 2019 im Euroraum 73 Prozent ihrer Zahlungen bar ab. Drei Jahre zuvor waren es noch 79 Prozent. Der Anteil der Kartennutzung für kleinere Beträge an der Ladenkasse stieg in den drei Jahren von 19 Prozent auf 24 Prozent.



Die Corona-Pandemie scheint diese Entwicklung zu beschleunigen. In einer ergänzenden Erhebung im Juli 2020 gaben vier von zehn Befragten an, seitdem seltener Bargeld verwendet zu haben.

