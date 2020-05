Dieses Urteil ist eine Zäsur in der Geschichte der europäischen Integration. In einem historischen Augenblick, in dem die EU von einem Virus bedroht, von nationalen Alleingängen herausgefordert und von inneren Zerfallsprozessen geschwächt ist, ist das Urteil eine richterliche Machtdemonstration, die die Gestalt Europas weit über die gegenwärtige Krise hinaus prägen wird. In brutaler Offenheit verweigern die Karlsruher Richter dem Europäischen Gerichtshof die Gefolgschaft und setzen sich explizit über die Auslegung europäischen Rechts durch die eigentlich dafür zuständigen Richter in Luxemburg hinweg. Bis heute hatte das Bundesverfassungsgericht diese ultimative Klärung der richterlichen Machtverhältnisse in Europa vermieden.

Ein Sieg für Europa-Kritiker

Mit dem Begriff eines "Europäischen Gerichtsverbundes" umschrieb man ein nicht hierarchisch geordnetes Nebeneinander oberster Autoritäten, die Rechtsauslegung als spannungsreichen aber partnerschaftlichen Diskurs vorantreiben. Der Ton, in dem das Bundesverfassungsgericht heute nun die Luxemburger Vorgaben in die Karlsruher Tonne tritt, ist der, in dem ein Oberlandesgericht einem Dorfrichter erklärt, dass er nichts verstanden habe und dummes Zeug erzähle.

In Luxemburg und Brüssel muss die Entscheidung als Akt höchstrichterlicher Rebellion wahrgenommen werden. Notorische Europa-Kritiker dagegen feiern, dass Karlsruhe dieses Mal nicht nur selbst aufgestellte Stopp-Schilder einmal mehr nach hinten verschoben, sondern ernst gemacht habe mit dem Verspreche, die Erosion nationalstaatlicher Verfassungsidentität zu stoppen.

Schlechtes Vorbild für andere EU-Staaten

Die Karlsruher Richter wussten, welche Schockwellen dieses Urteil gerade in dieser Zeit auslösen würde. Der ursprünglich für Mitte März angesetzte Verkündungstermin war kurzfristig verschoben worden, als Mitgliedsstaaten der EU – auch Deutschland - mit nationalen Alleingängen und überstürzten Grenzschließungen auf die Epidemie reagierten. Die verzögerte Veröffentlichung aber löst den politischen Zusammenhang nicht auf, in dem die Karlsruher Botschaft ihre Wirkung entfalten wird. Zu dem gegenwärtigen Bild Europas gehört auch das kaltschnäuzige Schulterzucken, mit dem die Regierungen Polens, Ungarns und Tschechiens Anfang April ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Flüchtlingskrise 2015 als bedeutungslos abtaten. So einfach macht man es sich in Karlsruhe nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat viel juristischen Begründungsaufwand betrieben, um auf keinen Fall mit den nationalistischen Totengräbern Europas in einen Topf geworfen zu werden. Das ändert nichts daran, dass genau die sich in Zukunft auf das oberste deutsche Gericht berufen werden, wenn sie sich das nächste Mal über eindeutige Maßgaben des Europarechts hinwegsetzen. Das Bundesverfassungsgericht hat ihnen zur Begründung dafür 100 Seiten Textbausteine geliefert.

