Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur EZB fordert der grüne Europapolitiker Giegold ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland. Mit ihrer Entscheidung hatten sich die Karlsruher Richter deutlich gegen den Europäischen Gerichtshof gestellt.

In einem offenen Brief an Kommissionspräsidentin von der Leyen schreibt Giegold, das Karlsruher Urteil bedrohe die europäische Rechtsgemeinschaft. In diesem Konflikt müssten sich alle EU-Institutionen eindeutig hinter den Europäischen Gerichtshof stellen. In Zeiten ohnehin mangelnden Zusammenhalts wirke das deutsche Urteil wie eine Einladung auch an andere nationale Gerichte, das europäische Recht nicht zu akzeptieren, kritisierte Giegold.



Das Bundesverfassungsgericht hatte den Ankauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank als teilweise verfassungswidrig eingeschätzt. Ein anderslautendes Urteil des EuGH erklärten die Karlsruher Richter für nicht bindend. Die EU-Kommission hat dieser Auffassung bereits widersprochen. In der Folge ist ein Streit über die Zuständigkeiten des Europäischen Gerichtshofes und des Bundesverfassungsgerichts entbrannt.

"Verheerendes Signal für die Rechtsgemeinschaft"

Auch die Leiterin des Berliner Büros des "European Council on Forgein Relations", Puglierin, sagte im Deutschlandfunk Kultur (Audio-Link), das Urteil aus Karlsruhe werde einen immensen Schaden anrichten. Der Bielefelder Europarechtler Mayer plädierte ebenfalls für die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland. Mayer sprach von einem verheerenden Signal für die europäische Rechtsgemeinschaft, sollte das Urteil Bestand haben. Im Ergebnis würde das Recht des Stärkeren gelten, eine Art richterliches Faustrecht, sagte Mayer im Deutschlandfunk.



Der Osnabrücker Rechtswissenschaftler Groß erklärte, bei einem Vertragsverletzungsverfahren geriete die Bundesregierung in ein großes Dilemma. Die Regierung könne auf das Bundesverfassungsgericht nicht einwirken, weil es unabhängig sei. Ein Ausweg wäre, wenn die EZB wie von Karlsruhe gefordert, ihre geldpolitischen Beschlüsse in der Frist von drei Monaten begründe. Dann wäre der Fall erledigt.