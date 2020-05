Der frühere Unionsfraktionschef Merz kritisiert die Reaktion der EU-Kommission auf das Karlsruher Urteil zur Europäischen Zentralbank.

Der Satz, dass europäisches immer Vorrang vor nationalem Recht habe, sei in dieser apodiktischen Form einfach unzutreffend, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe. In der Währungspolitik sei es vielmehr der Fall, dass die Kompetenzen nur gemeinsam von europäischen und nationalen Institutionen ausgeübt werden könnten. So seien die Notenbanken der Mitgliedstaaten neben dem europäischen auch an das Recht ihrer Herkunftsländer gebunden, betonte Merz. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wäge dies sorgfältig ab und betreffe nicht die EZB als Ganzes, sehr wohl aber das Handeln der Bundesbank als Teil des Systems.



Die Karlsruher Richter hatten die milliardenschweren Ankäufe von Staatsanleihen teilweise beanstandet und sich damit erstmals gegen die Haltung des Europäischen Gerichtshofs gestellt. Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte daraufhin die Prüfung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland an.