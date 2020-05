Nach dem Urteil zum Anleihekaufprogramm der EZB ist ein Streit über die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes und des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts entbrannt.

Der Europarechtler an der Universität Bielefeld, Mayer, plädierte für die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland. Mayer sagte im Deutschlandfunk, er halte es für richtig, dass der größte Mitgliedsstaat mit solch einem Urteil seines obersten Gerichts nicht unbehellig davonkomme. Dies wäre ein verheerendes Signal für die europäische Rechtsgemeinschaft. Im Ergebnis würde das Recht des Stärkeren gelten, eine Art richterliches Faustrecht. Sein Kollege von der Universität Osnabrück, der Rechtswissenschaftler Groß, sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, bei einem Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission geriete die Bundesregierung in ein großes Dilemma. Die Regierung könne auf das Bundesverfassungsgericht nicht einwirken, weil es unabhängig sei. Ein Ausweg wäre, wenn die EZB wie von Karlsruhe gefordert, ihre geldpolitischen Beschlüsse in der Frist von drei Monaten begründe. Dann wäre der Fall erledigt.



Das Bundesverfassungsgericht hatte am Dienstag den Ankauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank als teilweise verfassungswidrig eingestuft und ein anderslautendes Urteil des EuGH als nicht bindend erklärt. Die EU-Kommission hat dieser Auffassung bereits widersprochen.