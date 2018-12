In Frankfurt am Main hat die Europäische Zentralbank ihren Wirtschaftsbericht veröffentlicht.

Danach wird erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt in der Euro-Zone in diesem Jahr um 1,9 Prozent steigt. Für 2019 wird ein Plus von 1,7 Prozent prognostiziert. Zugleich hieß es, wegen der gedämpften Konjunkturaussichten sollten die Zinsen von derzeit 0,0 Prozent noch bis mindestens über den Sommer 2019 hinaus nicht erhöht werden.