Der Rat der Europäischen Zentralbank entscheidet heute, ob er die Leitzinsen weiter absenkt oder andere Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur in Angriff nimmt. Der Chefvolkswirt der ING-DiBa sagte im Dlf, er erwarte schlechte Neuigkeiten für die Sparerinnen und Sparer.

Angesichts schlechterer Wirtschaftsdaten erwarten viele Analysten vom scheidenden EZB-Präsidenten Draghi heute einen Hinweis darauf, wie die Zentralbank die Unternehmen unterstützen will. Der Chefvolkswirt der ING-DiBa, Brzeski, sagte im Deutschlandfunk, er gehe nicht davon aus, dass die Zinsen heute verändert würden. Draghi könnte jedoch auf eine Zinssenkung im September hinweisen.



Auch ein erneuter Start des Anleihenkaufprogramms sei zu erwarten, so Brzeski. Eine alleinige Zinssenkung sei nicht ausreichend, um die Konjunktur wieder anzukurbeln. Die Finanzierungsbedingungen für die gesamte Wirtschaft seien so günstig wie nie, betonte Brzeski - und dies sei eine der Folgen des Anleihekaufprogramms.



Die Europäische Zentralbank müsse auch die Wirtschaftspolitik im Auge haben - nur die Gewährleistung von Preisstabilität sei nicht ausreichend. Auch um das Wirtschaftswachstum und den Arbeitsmarkt sorge sich die EZB. Brzeski verwies zudem auf Draghis Rolle als Krisenmanager: "Ohne ihn an der Spitze der EZB hätten wir wahrscheinlich den Euro in seiner jetzigen Form nicht mehr."



Unter der neuen Chefin Lagarde sei keine andere Politik als diejenige Draghis zu erwarten, meinte Brzeski. Im November soll die jetzige IWF-Chefin die Führung der EZB übernehmen.

Zinsanhebung immer wieder verschoben

Die Europäische Zentralbank hält ihren Leitzins seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Der sogenannte Einlagensatz steht sogar bei minus 0,4 Prozent. Das bedeutet, dass Banken Strafzinsen zahlen müssen, wenn sie bei der EZB überschüssige Gelder parken. Eigentlich wollte die Zentralbank die Zinsen zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder anheben - hatte diesen Plan aber wegen immer neuer Konjunktursorgen verschoben. Bis mindestens zur Jahresmitte 2020 sollen laut aktueller Prognose der Notenbank die Schlüsselsätze nicht verändert werden.



Zusätzlich hat die EZB ein spezielles Kreditprogramm aufgelegt, mit dem Banken billiger an Geld kommen, wenn sie es längerfristiger an Unternehmen verleihen.

Euro kaum verändert

Der Euro hat am Donnerstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1135 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1140 Dollar festgesetzt.