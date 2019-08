Die Europäische Zentralbank sieht die Gefahr einer weiteren Zuspitzung der weltweiten Handelskonflikte.

Was man in den vergangenen Monaten befürchtet habe, sei teilweise Wirklichkeit geworden, heißt es in einem Aufsatz der Notenbank, der Teil des neuen Wirtschaftsberichtes ist. In der nächsten Zeit sei nur mit einer leichten Zunahme des Welthandels zu rechnen.



Unterdessen verschärft sich der Handelsstreit zwischen den USA und China. Nur wenige Tage nach der Ankündigung neuer Strafzölle durch Präsident Trump wertete China heute seine Währung ab. Dadurch verbessern sich die Wettbewerbschancen chinesischer Produkte auf dem Weltmarkt.