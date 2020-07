Bundesinnenminister Seehofer hat offenbar nie die Absicht gehabt, eine Studie in Auftrag zu geben, die das sogenannte "Racial Profiling" bei der Polizei untersucht.

Das meldet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" und beruft sich auf mehrere Innenpolitiker der Regierungskoalition. Seehofer habe dies dem Innenausschuss des Bundestages mitgeteilt. Nun prüfe der CSU-Politiker, wie es in seinem Ministerium zu der Ankündigung dieser Studie habe kommen können.



Der CDU-Innenpolitiker Schuster sagte der "F.A.S.", schon der Titel einer solchen wissenschaftlichen Untersuchung wäre einer Vorverurteilung der Polizei gleichgekommen. Die CSU-Abgeordnete Lindholz empfahl, die Arbeit der neuen Zentralstelle im Verfassungsschutz zur Aufklärung rechtsextremistischer Umtriebe im öffentlichen Dienst abzuwarten.



Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums hatte vor einem Monat in der Zeitung "Die Welt" angekündigt, es werde gemeinsam mit dem Justizministerium eine Studie zum "Racial Profiling" in der Polizei konzipiert. "Racial Profiling" bedeutet, Polizeikontrollen durchzuführen, die nur durch äußerliche Merkmale wie die Hautfarbe begründet sind.