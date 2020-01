Die schwedische Modekette Hennes & Mauritz steht im Verdacht, in Deutschland Beschäftigte ausgeforscht zu haben.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf den zuständigen Hamburger Datenschutzbeauftragten Caspar berichtet, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Dem Blatt zufolge geht es um ein H&M-Kundenzentrum in Nürnberg. Dort seien sensible Informationen von Mitarbeitern - etwa zu Krankheiten und persönlichen Umständen - gespeichert und der gesamten Leitungsebene zugänglich gewesen. Caspar sagte, das Ausmaß der Ausforschung sei in den vergangenen Jahren ohne Beispiel.



Das Unternehmen erklärte in einer Mitteilung, man bedauere den Vorfall und kooperiere mit dem Datenschutzbeauftragten.